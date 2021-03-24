У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) пояснили зміни до постанови Кабміну про заборону перебування на територіях загального користування у "червоних" зонах карантину без захисних масок. Йдеться, зокрема, про парки та вулиці.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Зазначається, що в МОЗ внесли зміни до постанови від 22 березня 2021 р. № 230 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236”, якими визначили конкретний перелік місць обов’язкового носіння масок у регіонах “червоної зони” епіднебезпеки.

Однак масковий режим не передбачений у парках і скверах, як це зазначили у своїх новинах ЗМІ. Водночас носіння масок є обов’язковим у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метра.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України заборонив перебувати на територіях загального користування у “червоних” зонах карантину без захисних масок. Йшлося, зокрема, про парки та вулиці. Оскільки, згідно із законом України “Про благоустрій населених пунктів”, вони належать до територій загального користування.