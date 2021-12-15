Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради на офіційному порталі.
У парку Такарагаіке міста Кіото з нагоди 50-ї річниці побратимства японського міста та української столиці висадили київські каштани.
У церемонії взяли участь мер міста Кіото Дайсаку Кадокава, Посол України в Японії Сергій Корсунський, голова Асоціації дружби Києва та Кіото Мічіко Такао та представники міської ради Кіото.
Також у концертному залі Кіотського будинку міжнародних обмінів відбувся святковий концерт на честь 50-ї річниці.
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