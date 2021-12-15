У парку японського міста Кіото із нагоди 50-ї річниці побратимства зі столицею України Києвом висадили київські каштани.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради на офіційному порталі.

У парку Такарагаіке міста Кіото з нагоди 50-ї річниці побратимства японського міста та української столиці висадили київські каштани.

У церемонії взяли участь мер міста Кіото Дайсаку Кадокава, Посол України в Японії Сергій Корсунський, голова Асоціації дружби Києва та Кіото Мічіко Такао та представники міської ради Кіото.

Також у концертному залі Кіотського будинку міжнародних обмінів відбувся святковий концерт на честь 50-ї річниці.