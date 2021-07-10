У парку Нордік Маунтін в Уайлд Роуз, штат Вісконсін, олень врятував кролика від яструба.

Про це пише Toofab.

Дивовижні кадри показують, як яструб “пірнає” в високу траву і готується вбити кролика.

Раптово олень вибігає на галявину і спрямовується до атакуючого хижака. Після чого він почав топтати передніми лапами птаха. Кролик тим часом встигає втекти, чим рятує своє життя.

Олень безжально топтав землю протягом трьох хвилин. Декілька разів яструбові вдавалося трохи піднятися в повітря, але його спроби були безуспішні. Олень рішуче притискав його кожен раз, поки покалічена туша не перестала рухатися.