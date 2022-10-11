У парламент Естонії внесли проєкт рішення стосовно визнання Росії країною-спонсором тероризму. У резолюції закликали створити спеціальний міжнародний трибунал над РФ та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН.

Про це повідомило ERR.

Проєкт рішення представили 85 депутатів. Сьогодні його мають обговорити та відправити на пленарне засідання для голосування.

За резолюцією естонський парламент різко засуджує військові дії Росії проти України. Зокрема незаконну анексію території. Зазначено, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України та проведення псевдореферендумів.

У документі йдеться, що парламент підтримує розслідування, які розпочали Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. Водночас парламент вважає необхідним проведення пошуку щодо винних у злочині агресії судовий процес у рамках спеціального міжнародного трибуналу.

“Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу (парламент, – ред.) оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію – державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації”, — зазначили у проєкті документа.

Також пропонується визнати терористичними організаціями так звані “ЛНР”, “ДНР” та приватну військову компанію “Вагнер”.

Естонський парламент засуджує проведення Кремлем мобілізації. Зазначено, що вона порушує міжнародне право, бо ініційована для продовження злочинної агресії, що є злочином проти миру.

Крім того, Рійгікогу виступає “за” позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН. У резолюції закликають країни ЄС згуртуватися у запровадження і додаткових економічних санкцій проти РФ та Білорусі, а також щодо окремих осіб. Зокрема зазначено, що необхідно стежити за суворим дотриманням введених раніше санкцій.

Парламент Естонії закликав країни ЄС та НАТО збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.