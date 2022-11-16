Про це йдеться у відповідній резолюції.

За документ проголосували 129 зі 156 законодавців.

“Палата депутатів парламенту Чеської Республіки визначає, відповідно до резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, терористичним чинний російський режим”, — зазначається у документі.

Чеські депутати засудили напади на мирне населення України та ключову енергетичну інфраструктуру країни. Атаки з боку Росії вони назвали залякуванням цивільного населення для досягнення політичних цілей. Такі дії “відповідають терористичним методам”.

У резолюції зазначили, що атаки спричинили значні обмеження або припинення постачання енергії, води чи тепла. Напади ставлять під загрозу цивільне населення.

Крім того, вони згадали про ситуацію на Запорізькій АЕС. Дії росіян ставлять під загрозу цивільне населення. У документі йдеться, що загрози застосування ядерної зброї, необґрунтовані звинувачення України у планах застосування зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою загальноєвропейській безпеці.

Депутати наголосили на тому, що не визнають псевдореферендуми у чотирьох областях України. Вони засудили агресію з боку Росії відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року, резолюції Ради Європи № 2463 від 13 жовтня 2022 року та резолюції Міжпарламентського союзу від 14 жовтня 2022 р.

Народні обранці підтримали зусилля щодо створення спеціального трибуналу для покарання злочинів агресії. Також вони висловили підтримку розслідуванню під керівництвом Міжнародного кримінального суду, що готує ґрунт для переслідування військових злочинів і злочинів проти людяності. Вони висловилися за подальшу підтримку та подякували уряду Чеської Республіки за допомогу різного характеру, надану Україні.