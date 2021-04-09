Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні парламенту, інформує молдавський телеканал TV8.

Спеціальну парламентську комісію очолив депутат від партії “Платформа Гідність і Правда” Василь Нестасе.

Як повідомляє молдавський Telegram-канал INDEX, у комісію з розслідування викрадення Чауса увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його.

Комісія створена на термін в 30 днів, після закінчення яких вона повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для попередження подібних випадків у майбутньому).

Під час засідання лідер партії “Pro Moldova” Андріан Канду вимагав відставки голови Служби інформації і безпеки (СІБ) через ситуацію з Чаусом.

Висувалися пропозиції викликати директора СІБ, начальника прикордонної поліції і міністра внутрішніх справ для звіту (на засідання парламентської комісії з національної безпеки, оборони та громадському порядку).

Хто такий Чаус і що відомо про його викрадення?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Кишиневі викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення.

Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня.

Після наближення автівки до кордону, припускають журналісти, двоє осіб перетнули кордон з Україною пішки через пункт пропуску Отач (Атаки).

Розслідувачі RISE Moldova та “Слідство.Інфо” повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками. Журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Однак цю операцію не узгодили з Молдовою, хоча ця країна вважається дружньою, а її спецслужби могли б посприяти успішній реалізації планів українських служб. До того ж в Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.

За даними Бутусова, метою операції є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василем Бурбою, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення по операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.