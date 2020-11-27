У п'ятницю, 27 листопада, в парламенті Тайваню опозиційні депутати влаштували бійку і закидали опонентів свинячими кишками.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Бійка виникла на тлі бурхливих суперечок щодо пом’якшення правил імпорту свинини із США.

Так, у серпні президент Тайваню Цай Інвень оголосила, що з 1 січня уряд дозволить імпорт американської свинини, що містить рактопамін. Це кормова добавка, заборонена для вживання свинями на Тайвані та в Європейському Союзі.

Опозиція стверджує, що імпорт такої свинини загрожує здоров’ю людей.

Проти рішення про імпорт, зокрема, виступають законодавці з головної опозиційної тайванської партії “Гоміньдан”.

У п’ятницю в парламенті вирішив виступити з доповіддю з вказаного питання прем’єр Су Цзен-Чанг.

Опозиція підготувалася до цієї події заздалегідь: коли прем’єр вийшов на трибуну, депутати закидали його свинячими кишками й іншими субпродуктами. Кишки вони діставали з відер.

Таким чином депутати партії “Гоміньдан” намагалися перешкодити виступу політика. Кишки полетіли також в опонентів. Багато депутатів забруднилися свинячими нутрощами.

Крім того, між депутатами від опозиції та влади зав’язалася “коротка, але жорстка” бійка, повідомляє британське агентство BBC.

У цей час прем’єр залишив трибуну, але згодом знову спробував виступити. Тоді опозиційні депутати спробували заглушити його слова.

Представники керівної Демократичної прогресивної партії засудили “огидний” протест, назвавши його марним витрачанням їжі, яка “засмерділа” парламент. Вони закликали повернутися до цивілізованих дебатів.

Варто відзначити, що в парламенті Тайваню часто відбуваються бійки. Одна з особливо жорстких сутичок сталася в липні 2017 року. Тоді депутати кидали один в одного стільці, сперечаючись щодо законопроєкту про витрати на інфраструктуру.