У Верховній Раді України розпочали збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії Парламенту 23 серпня.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

“Буде позачергова сесія Верховної Ради України. Сподіваюся, вона відбудеться 23 серпня”, — сказав він.

Разумков уточнив, що, відповідно до законодавства, необхідно зібрати не менше 150 підписів народних депутатів.

“Я впевнений, що їх буде більш ніж достатньо”, — додав він.

Голова Парламенту також зазначив, що на позачерговій сесії планується ухвалити постанову про парламентський вимір ”Кримської платформи”.

Крім того, він повідомив, що станом на сьогодні керівництво Парламентів Чехії та Швейцарії підтвердило намір відвідати Верховну Раду під час заходів “Кримської платформи”.

Водночас Разумков зазначив, що у День Незалежності України, 24 серпня, Верховна Рада збереться на урочисте засідання, проведення якого не потребує збору підписів народних депутатів, оскільки наразі не планується ухвалення будь-яких рішень цього дня.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).

“Україна засновує та розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України”, – сказано в Стратегії.

Цей документ є закликом до об’єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі.

Тепер Кабінет Міністрів повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації Криму, на основі якого державні органи України підготують і реалізовуватимуть відповідні заходи.