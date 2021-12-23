У партії «Європейська Солідарність» заявляють про держзраду Зеленського

Народні депутати з партії "Європейська Солідарність" заявили в Офіс головного прокурора України, Державне бюро розслідувань і Службу безпеки України про державну зраду та фінансування тероризму президентом України Володимиром Зеленським і його оточенням.

Відповідна заява опублікована на сайті “Європейської Солідарності”.

У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначено, що протягом каденції президента Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

Зі вступом на посаду Президента України Зеленського на посаду відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям і вугіллям з тимчасово окупованих територій.

Ці зміни зруйнували енергетичну незалежність України у сфері тепло і електропостачання та зробили Україну залежною від Росії та Білорусі.

Протягом каденції Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля та електроенергію з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Частина імпортованого вугілля мовбито з Росії насправді була видобута на окупованих територіях і незаконно завезена.

Депутати “Європейської Солідарності” переконані: це все відбувалося з відома президента України Володимира Зеленського. Вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України “Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України”. В частині закупівлі вугілля з окупованих територій після заборони цього рішенням РНБО (введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 року № 62/2017) “Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України” – кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 “Фінансування тероризму”.

Депутати “Європейської Солідарності” вимагають не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати відповідне розслідування.

Також 22 грудня адвокат п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у “вугільній справі” представників партії “Слуга народу” та безпосередньо президента України Володимира Зеленського надати свідчення.

23 грудня він опублікував повістку про виклик на допит до Володимира Зеленського.

Нагадаємо, п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність”Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді.

Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони. Він назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.