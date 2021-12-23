У партії «Європейська Солідарність» заявляють про держзраду Зеленського

ЗеПорушення

54

Всього порушень

27

Днів без порушень
13:46 Кулеба відзначив «важку» та «наполегливу» роботу Єрмака у зовнішній політиці
12:25 Британські метеорологи прогнозують, що 2022 рік стане одним із найтепліших за всю історію спостережень
12:19 Гриценко піддав сумніву ефективність кроків влади щодо військового обліку жінок
11:59 Росія розгорне масштабні навчання десантників у Криму
11:42 До Європи прямує американська флотилія з природним газом
11:02 У США військові медики створили вакцину, ефективну проти всіх штамів COVID-19
10:23 У Гренландії зафіксували рекордні +13°C
10:17 TikTok став найпопулярнішим інтернет-ресурсом у світі, обігнавши Google та Facebook
10:00 Китайський McDonald’s встановив велотренажери у своїх закладах
09:48 Джо Байден готовий знову балотуватися посаду президента США
09:18 В ЮНІСЕФ дали рекомендації, як захистити дітей від від зараження COVID-19
09:15 У Німеччині заявили про готовність до перемовин з Росією в будь-якому форматі
08:19 В Україні за минулу добу зафіксовано 7 312 нових випадків захворювання COVID-19
07:58 23 грудня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
07:15 Сонячно, але холодно: якою буде погода 23 грудня
00:39 У США звинуватили Росію у порушенні принципів СОТ
00:07 МОЗ запровадила вакцинацію третьою дозою для медиків і співробітників інтернатів

22 грудня

23:26 У Ватикані триває щорічна виставка вертепів
21:55 Журналістки, бібліотекарки та бухгалтерки мають стати на військовий облік
21:44 Найбільший ризик для комерційної нерухомості становить не пандемія Covid-19 – аналітики The Economist
20:38 Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на керівника САП
20:35 Новий електропікап Ford заряджатиме інші електромобілі
20:17 На Новий рік пункти вакцинації не працюватимуть
20:02 Запуск телескопа James Webb перенесено через погану погоду
19:17 В Nikola анонсували початок серійного випуску електровантажівок Nikola Tre
18:07 Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм
17:53 Ілон Маск сплатить $11 млрд податків за 2021 рік
17:28 Магнітні поля цунамі можна виявити до зміни рівня моря

У партії «Європейська Солідарність» заявляють про держзраду Зеленського

Народні депутати з партії "Європейська Солідарність" заявили в Офіс головного прокурора України, Державне бюро розслідувань і Службу безпеки України про державну зраду та фінансування тероризму президентом України Володимиром Зеленським і його оточенням.

Четвер, 23 грудня 2021, 13:40

Відповідна заява опублікована на сайті “Європейської Солідарності”.

У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначено, що протягом каденції президента Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

Зі вступом на посаду Президента України Зеленського на посаду відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям і вугіллям з тимчасово окупованих територій.

Ці зміни зруйнували енергетичну незалежність України у сфері тепло і електропостачання та зробили Україну залежною від Росії та Білорусі.

Протягом каденції Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля та електроенергію з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Частина імпортованого вугілля мовбито з Росії насправді була видобута на окупованих територіях і незаконно завезена.

Депутати “Європейської Солідарності” переконані: це все відбувалося з відома президента України Володимира Зеленського. Вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України “Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України”.  В частині закупівлі вугілля з окупованих територій після заборони цього рішенням РНБО (введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 року № 62/2017) “Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України” – кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 “Фінансування тероризму”.

Фото: Європейська Солідарність

Фото: Європейська Солідарність

 

Фото: Європейська Солідарність

Фото: Європейська Солідарність

 

 

Фото: Європейська Солідарність

Фото: Європейська Солідарність

Депутати “Європейської Солідарності” вимагають не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати відповідне розслідування.

Також 22 грудня адвокат п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у “вугільній справі” представників партії “Слуга народу” та безпосередньо президента України Володимира Зеленського надати свідчення.

23 грудня він опублікував повістку про виклик на допит до Володимира Зеленського.

Нагадаємо, п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність”Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді.

Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони. Він назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.

 

Теги: Володимир Зеленський, Європейська солідарність, Служба безпеки України

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook