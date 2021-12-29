У представників опозиційної партії "Європейської Солідарності" провели обшуки в оселях по так званій "вугільній справі", в межах якої п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив на брифінгу очільник штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов.

28 грудня о 7 ранку правоохоронці обшукували оселю помічника п’ятого президента Юрія Оніщенка, ексдепутата Сергія Березенка, та інших партійців.

“Вони шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року. Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків – це не збирання якоїсь доказової бази. Мета цих обшуків – демонстративний терор, залякування та демонстративне приниження. Уявіть собі – у родин маленькі діти. О 7 годині ранку вриваються у вашу оселю люди, які самі не знають, що хочуть знайти. Це безумовно не створює радісний настрій перед новорічними святами”, – сказав Турчинов.

Співголова фракції “ЄС”, народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що зараз відбувається тиск на партійців та членів їхніх родин. За словами депутатки, невідомі телефонували матері її колеги, депутатки від партії “ЄС” Софії Федини та ставили їй свої вимоги.

Турчинов переконаний, що тиск на партію “ЄС” триватиме і надалі. Щобільше, за його словами, чинний президент України Володимир Зеленський ставить перед силовиками задачу не боротися з російською агресією, а боротися з “ЄС” та Петром Порошенком, адже за всіма рейтингами вони виходять на лідируючі позиції.