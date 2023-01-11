Про це повідомив голова МВС Франції Жеральд Дарманен у Twitter.

Серед поранених є офіцер поліції.

“Сьогодні вранці на Північному вокзалі одна людина поранила кілька людей. Її швидко нейтралізували. Дякую поліції за оперативну та мужню реакцію”, — написав він.

За даними BFMTV, напад стався вранці близько 6:45. Поліції довелося відкрити стрілянину, аби зупинити нападника. Його вдалося затримати, але він отримав поранення.

Le Figaro додало, що внаслідок нападу шестеро людей отримали поранення На момент НП офіцер він був не при виконанні. Поранених шпиталізували.

Як написало Ter Hauts-de-France у Twitter, рух потягів було порушено через інцидент.