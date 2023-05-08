У Парижі пошкодили картину, яка показує злочини, вчинені російськими військовими в Україні

Про це повідомило видання ArtNews.
“До біса абстракцію!” стала об’єктом однієї з найбільших виставок швейцарської художниці Міріам Кан. Мисткиня зобразила на картині акт сексуального насильства над фігурою, чиї руки зв’язані, що відображає дії росіян проти українців.
7 травня відвідувач розбризкав фіолетову фарбу на картину, оскільки, чоловік був “незадоволений сексуальною інсценізацією дитини і дорослого, представлених на картині”.
“Це пряма атака на свободу вираження поглядів, що є досить серйозним”, — заявила міністерка культури Франції Рима Абдул Мала.
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Картина залишиться на виставці до кінця показу за домовленістю з художником. На сьогодні виставку відвідало близько 80 тисяч людей.
Зазначено, що інший скандал с картиною стався у березні. На думку консерваторів маленька фігурка на полотні є неповнолітньою, тому вони вважають, що об’єкт заохочує експлуатацію дітей. Навіть шість дитячих правозахисних організацій намагалися через суд зняти картину з виставки.
У суді наголосили, що картина показує воєнні російські злочини у Бучі під час тимчасової окупації, тому не має бути відірвана від контексту. Також йдеться, що “Токійський палац” зробив достатньо, аби підготувати відвідувачів до шокуючого мистецтва Міріам Кан, надавши попереджувальні тексти.
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