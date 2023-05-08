У паризькому музеї "Токійський палац" було пошкоджено картину художниці Міріам Кан під назвою "До біса абстракцію!" (fuck abstraction!). Робота ілюструє воєнні злочини росіян, скоєні на території України.

Про це повідомило видання ArtNews.

“До біса абстракцію!” стала об’єктом однієї з найбільших виставок швейцарської художниці Міріам Кан. Мисткиня зобразила на картині акт сексуального насильства над фігурою, чиї руки зв’язані, що відображає дії росіян проти українців.

7 травня відвідувач розбризкав фіолетову фарбу на картину, оскільки, чоловік був “незадоволений сексуальною інсценізацією дитини і дорослого, представлених на картині”.

“Це пряма атака на свободу вираження поглядів, що є досить серйозним”, — заявила міністерка культури Франції Рима Абдул Мала.



У Парижі пошкодили картину, яка показує злочини, вчинені російськими військовими в Україні // 2 фото

Картина залишиться на виставці до кінця показу за домовленістю з художником. На сьогодні виставку відвідало близько 80 тисяч людей.

Зазначено, що інший скандал с картиною стався у березні. На думку консерваторів маленька фігурка на полотні є неповнолітньою, тому вони вважають, що об’єкт заохочує експлуатацію дітей. Навіть шість дитячих правозахисних організацій намагалися через суд зняти картину з виставки.

У суді наголосили, що картина показує воєнні російські злочини у Бучі під час тимчасової окупації, тому не має бути відірвана від контексту. Також йдеться, що “Токійський палац” зробив достатньо, аби підготувати відвідувачів до шокуючого мистецтва Міріам Кан, надавши попереджувальні тексти.