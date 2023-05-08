Про це повідомило видання ArtNews.

“До біса абстракцію!” стала об’єктом однієї з найбільших виставок швейцарської художниці Міріам Кан. Мисткиня зобразила на картині акт сексуального насильства над фігурою, чиї руки зв’язані, що відображає дії росіян проти українців.

7 травня відвідувач розбризкав фіолетову фарбу на картину, оскільки, чоловік був “незадоволений сексуальною інсценізацією дитини і дорослого, представлених на картині”.

“Це пряма атака на свободу вираження поглядів, що є досить серйозним”, — заявила міністерка культури Франції Рима Абдул Мала.

  • У Парижі пошкодили картину, яка показує злочини, вчинені російськими військовими в Україні

    Фото: Twitter / @askolovitchC

  • У Парижі пошкодили картину, яка показує злочини, вчинені російськими військовими в Україні

    Фото: Twitter / @askolovitchC

У Парижі пошкодили картину, яка показує злочини, вчинені російськими військовими в Україні // 2 фото

Картина залишиться на виставці до кінця показу за домовленістю з художником. На сьогодні виставку відвідало близько 80 тисяч людей.

Зазначено, що інший скандал с картиною стався у березні. На думку консерваторів маленька фігурка на полотні є неповнолітньою, тому вони вважають, що об’єкт заохочує експлуатацію дітей. Навіть шість дитячих правозахисних організацій намагалися через суд зняти картину з виставки.

У суді наголосили, що картина показує воєнні російські злочини у Бучі під час тимчасової окупації, тому не має бути відірвана від контексту. Також йдеться, що “Токійський палац” зробив достатньо, аби підготувати відвідувачів до шокуючого мистецтва Міріам Кан, надавши попереджувальні тексти.