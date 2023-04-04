90% жителів Парижу проголосували "за" заборону прокату електросамокатів у місті через травматичність виду транспорту та відсутність дотримання правил дорожнього руху з боку водіїв.

Про це повідомляє BBC.

Раніше у Парижі була створена 21 дільниця для голосування. Так, право голосу отримали 1,6 мільйона людей. Так, за результатами голосування у 20 округах Парижа заборону прокату підтримали від 85,77% до 91,77% містян.

Загалом у Парижі майже 15 тисяч прокатних електросамокатів від сервісів Lime, Dott і Tier.

Попри те, що міська влада підтримувала електросамокати як екологічний вид транспорту, відтепер голова Парижа Анн Ідальго наголошує на їх забороні.

Причиною стала травматичність транспорту. У 2022 році в аваріях за участі електросамокатів у міста загинули три людини, а також 459 отримали травми. Головна проблема в тому, що водії електросамокатів найчастіше їздять тротуарами, безладно паркуються, порушуючи й інші правила дорожнього руху.