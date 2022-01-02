Французька влада зняла прапор Європейського Союзу з Тріумфальної арки після того, як праві опоненти президента країни Еммануеля Макрона звинуватили його у нарузі над країною.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Напередодні Нового року прапор ЄС був піднятий замість французького, аби відзначити чергу Франції, яка головуватиме у Раді ЄС протягом наступних шести місяців.

Тріумфальна арка, пам’ятник загиблим на війні та інші визначні пам’ятки, включаючи Ейфелеву вежу та Пантеон, також будуть освітлюватися блакитними вогнями до кінця тижня.

Валері Пекресс, консервативна кандидатка яка, як свідчать опитування, може бути головним суперницею Макрона, закликала його відновити французький прапор. “Ми зобов’язані цим нашим солдатам, які пролили за це свою кров”, – зазначила вона.

Ультраправа кандидатка Марін Ле Пен, яка пообіцяла подати скаргу до Державної ради, вищого суду Франції з адміністративних справ та назвала зняття прапора ЄС “великою патріотичною перемогою”.

Однак представник французького президента заявив, що зняття прапора до світанку відповідає запланованому графіку і що його планувалося висіти на арці лише на два дні.