Високопоставлені представники Франції, Німеччини, Росії та України зустрілися у Парижі, щоб відновити зупинений мирний процес на Донбасі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Українську сторону представляють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і т. в. о. першого заступника глави делегації України у Тристоронній контактній групі народний депутат Андрій Костін , Росію – заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, Німеччину – радник німецького канцлера Єнс Плетнер, Францію – радник президента Еммануель Бонн.

Керівниця паризького офісу Європейської ради з міжнародних відносин Тара Варма зазначила, що відновлення переговорів – крок уперед, та через укорінені розбіжності між Росією та Україною швидке вирішення проблеми малоймовірне.

Ускладнює ситуацію й те, що чиновники Москви наполягають, що криза між Росією та НАТО не обмежується метою України приєднатися до НАТО, а й вимогою Росії вивести всі сили та обладнання НАТО зі Східної Європи. І якщо будуть запроваджені санкції, в РФ погрожують припинити постачання природного газу у Європу.