Завтра, 13 квітня, у Культурному центрі України у Франції, розташовану в Парижі, відбудеться показ колекції одягу, яку створила парамедикиня, ветеранка Юлія Куба та дизайнери з команди цеху VETERANKA.

Про це мовиться в матеріалі Vogue.

Юлія Куба вперше потрапила на фронт в 2014 році. Парамедикиня прослужила у війську до 2019 року, а закінчивши службу, здобула спеціальність дизайнерки одягу і встигла взяти участь в Ukrainian Fashion Week.

Проте, як зазначається, повномасштабне вторгнення РФ змусило Кубу повернутися до лав військ, щоб боронити Україну. За словами парамедикині, попри війну РФ проти України, вона продовжує цікавитися індустрією моди, тому презентує у Парижі свій бренд одягу Cubitus Dei.

Повідомляється, що ескізи для колекції Fire of Liberty Юлія малювала між бойовими виїздами, прямо на передовій. У створенні колекції їй допомогла команда цеху VETERANKA: дизайнер Станіслав Бітус та конструкторка Ганна Суворкіна. За словами Юлії Куби, під час створення цієї колекції команда надихалася образом футуристичної жінки-воїтельки, а також українськими мотивами та архетипами.

“Ця колекція – уособлення нашої боротьби за життя, за свободу, за творчість навіть під час війни”, – коментує Куба.

Наголошено, що показ колекції є благодійним: зібрані під час події кошти будуть направлені на потреби жінок, постраждалих від війни, а також на програми реінтеграції військових у цивільне життя.