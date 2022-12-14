Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у Telegram.
Для затвердження проєкту було підписано меморандум між музеєм, Міністерством культури та інформаційної політики України, а також посольством України у Французькій Республіці.
Щороку Лувр приймає понад 8 мільйонів відвідувачів. Без перебільшення у ньому зберігаються шедеври всесвітньо відомих художників, скульпторів, історичні артефакти тощо.
“Лувр – це велич і натхнення, які не порівняєш ні з чим іншим. Це, врешті-решт, усмішка Мони Лізи. Тож радію, що сьогодні мала змогу відвідати Лувр і познайомитися з його президенткою Лоранс де Кар, яка особисто докладає дуже багато зусиль для допомоги українським музеям, щоб вони могли захистити свої колекції від війни”, – зазначила перша леді.
Масштаб реалізації проєкту є величезним, бо експозиції музею охоплюють 10 тисяч років історії. Олена Зеленська наголосила, що україномовний аудіогід є знаком поваги до нашої країни від музейних інституцій світу.
“Наразі в Луврі доступний аудіогід 9 мовами (російської, до речі, серед них немає), і до них додасться українська”, – сказала Зеленська.
У меморандумі зафіксували наміри сторін розширити співпрацю між фахівцями Лувру та музеїв України. Робота стосуватиметься збереження й реставрації об’єктів культурної спадщини.
Олена Зеленська нагадала, що у 2021 році у Версальському палаці було відкрито аудіогід разом з першою леді Франції Бріжит Макрон.
“Сподіваюся, тепер до нього додасться гід у Луврі. Під час війни цей проєкт більше не про зручну туристичну опцію. Це ознака того, що Україна й цивілізований світ мають спільну мову – мову мистецтва й культури”, – наголосила дружина президента.
- У 2020 році у всесвітньо відомій пам’ятці архітектури – римському Колізеї запустили україномовний аудіогід.
- Також у 2020 році відомий музей Лондонський Тауер (Tower of London) запровадив аудіогід українською мовою. Меморандум про старт першого на території цієї країни україномовного аудіогіда підписала перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Великої Британії.