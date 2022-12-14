Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

Для затвердження проєкту було підписано меморандум між музеєм, Міністерством культури та інформаційної політики України, а також посольством України у Французькій Республіці.

Щороку Лувр приймає понад 8 мільйонів відвідувачів. Без перебільшення у ньому зберігаються шедеври всесвітньо відомих художників, скульпторів, історичні артефакти тощо.

“Лувр – це велич і натхнення, які не порівняєш ні з чим іншим. Це, врешті-решт, усмішка Мони Лізи. Тож радію, що сьогодні мала змогу відвідати Лувр і познайомитися з його президенткою Лоранс де Кар, яка особисто докладає дуже багато зусиль для допомоги українським музеям, щоб вони могли захистити свої колекції від війни”, – зазначила перша леді.

Масштаб реалізації проєкту є величезним, бо експозиції музею охоплюють 10 тисяч років історії. Олена Зеленська наголосила, що україномовний аудіогід є знаком поваги до нашої країни від музейних інституцій світу.

“Наразі в Луврі доступний аудіогід 9 мовами (російської, до речі, серед них немає), і до них додасться українська”, – сказала Зеленська.

У меморандумі зафіксували наміри сторін розширити співпрацю між фахівцями Лувру та музеїв України. Робота стосуватиметься збереження й реставрації об’єктів культурної спадщини.

Олена Зеленська нагадала, що у 2021 році у Версальському палаці було відкрито аудіогід разом з першою леді Франції Бріжит Макрон.

“Сподіваюся, тепер до нього додасться гід у Луврі. Під час війни цей проєкт більше не про зручну туристичну опцію. Це ознака того, що Україна й цивілізований світ мають спільну мову – мову мистецтва й культури”, – наголосила дружина президента.