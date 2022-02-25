Платформа Patreon, що видалила сторінку благодійного фонду "Повернись живим", назвала причину такого рішення. Це пов'язано з нібито "підтримкою насильства".

Про це платформа сповітила у Twitter.

У пояснені щодо видалення сторінки зазначено, що за правилами Patreon не дозволяє зібрані кошти використовувати для “підтримки насильства або придбання військової техніки”. При цьому, команда платформи зазначила, що “розуміє бажання” підтримувати гуманітарну допомогу Україні.

“Ми призупинили кампанію на час розслідування. Якщо сторінку остаточно видаляють, ми завжди надсилаємо творцям залишок коштів”, – зазначили у Patreon.

Важливо розуміти, що українці за 22 лютого перерахували благодійному фонду “Повернись живим” понад 20,5 мільйона гривень. Ці суми мали піти на потреби ЗСУ.

Також зауважимо, Благодійний фонд “Повернись живим” заснувала українська громадська організація. Діяльність полягає у наданні допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які залучені у війні. Спеціалізується на технічній підтримці.