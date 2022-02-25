Про це платформа сповітила у Twitter.
У пояснені щодо видалення сторінки зазначено, що за правилами Patreon не дозволяє зібрані кошти використовувати для “підтримки насильства або придбання військової техніки”. При цьому, команда платформи зазначила, що “розуміє бажання” підтримувати гуманітарну допомогу Україні.
“Ми призупинили кампанію на час розслідування. Якщо сторінку остаточно видаляють, ми завжди надсилаємо творцям залишок коштів”, – зазначили у Patreon.
Важливо розуміти, що українці за 22 лютого перерахували благодійному фонду “Повернись живим” понад 20,5 мільйона гривень. Ці суми мали піти на потреби ЗСУ.
Також зауважимо, Благодійний фонд “Повернись живим” заснувала українська громадська організація. Діяльність полягає у наданні допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які залучені у війні. Спеціалізується на технічній підтримці.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден написав, що українці не будуть терпіти того, хто насильно заганяє їх у минуле.
- Міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосили війну владі РФ через вторгнення в Україну.
- Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін звернувся до українців з закликом поповнювати ряди підрозділу. Всі необхідні для цього процедури спрощено.