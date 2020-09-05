У 91-річного патріарха Філарета, у якого раніше виявили коронавірус, діагностовано запалення легенів.

Про це повідомили на сторінці Філарета в Facebook.

“Повідомляємо, що стан здоров’я патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легень”, – сказано в повідомленні.

Про те, що у патріарха Філарета виявили COVID-19 і він знаходиться в лікарні, стало відомо напередодні.

Варто зазначити, що в березні цього року патріарх Філарет прокоментував пандемію коронавірусу, яка охопила країни світу. Він висловив думку, що причиною цього є, серед іншого, одностатеві шлюби. Філарет зазначав, що пандемія – це кара Божа за гріхи людства.

“Причина коронавірусу – це гріховність людства. Відкрито не захищають добро, а захищають зло. Зло поширюється. Я маю на увазі, перш за все, одностатеві шлюби. Це причина коронавірусу і не тільки це. Дітей вчать обирати собі стать. Хіба це добро?! Це зло. За це зло Бог спалив Содом і Гоморру. І на цьому місці донині розташоване Мертве море”, – сказав тоді Філарет.

У відповідь на це громадська ЛГБТ-організація подала проти патріарха позов до суду.

ДОВІДКА. Українська православна церква Київського патріархату існувала з червня 1992 року по 15 грудня 2018 року. 15 грудня ієрархи, котрі брали участь в Об’єднавчому соборі, прийняли рішення про саморозпуск церкви в зв’язку з об’єднанням православних церков в Україні та створенням Православної церкви України (ПЦУ). Філарету було присвоєно звання почесного патріарха.

У червні 2019 року владика Філарет провів збори духовенства і мирян з метою “відновлення” Української православної церкви Київського патріархату (збори назвали “помісним собором”).

“Собор” скасував рішення про розпуск Київського патріархату. Він також відмовився від Томосу про автокефалію. У Православній церкві України не визнали це рішення, а пізніше виключили патріарха Філарета зі Священного Синоду ПЦУ.