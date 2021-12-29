Про це повідомила патрульна поліція України у Facebook.
Основні правила безпеки дітей у зимовий період:
– Намагайтеся не залишати дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки.
– Якщо дитину доводиться залишити вдома саму — проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу.
– Контролюйте коло друзів ваших дітей, зберіть контакти для зв’язку.
– Не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці.
– Не дозволяйте їм використовувати петарди й феєрверки.
– Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху.
– Подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі своїх дітей — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості.
– Наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я і життя.
– Застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.
- Нагадаємо, що оскільки COVID-19 все ще залишається головною епідеміологічною загрозою, Міністерство охорони здоров’я України опублікувало ряд порад, аби не захворіти під час зимових свят.
- Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я дали поради батькам, як уберегти своїх дітей від зараження коронавірусом.