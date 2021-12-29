Батьки повинні подбати про те, щоб зимовий відпочинок дітей був безпечним. Є важливі правила, дотримуючись яких, можна зберегти життя і здоров’я малечі. Про них важливо знати як дорослим, так і дітям.

Про це повідомила патрульна поліція України у Facebook.

Основні правила безпеки дітей у зимовий період:

– Намагайтеся не залишати дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки.

– Якщо дитину доводиться залишити вдома саму — проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу.

– Контролюйте коло друзів ваших дітей, зберіть контакти для зв’язку.

– Не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці.

– Не дозволяйте їм використовувати петарди й феєрверки.

– Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху.

– Подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі своїх дітей — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості.

– Наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я і життя.

– Застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.