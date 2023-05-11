Фонд Ріната Ахметова відправив до Дніпропетровської області майже 4 тисячі продуктових наборів.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду.

Частина цієї допомоги призначена для жителів Павлограда, які постраждали унаслідок ракетних обстрілів росіян. Ще частину допомоги передадуть мешканцям Донецької області, котрі були вимушені переїхати на Дніпропетровщину.

У ніч на 1 травня під час повітряної тривоги російські ракети пошкодили чимало багатоквартирних будинків. Фонд Ріната Ахметова одразу виступив з ініціативою надати допомогу в лікуванні, медичній та психологічній та реабілітації, — всім постраждалим, хто її потребує.

У наборах — продукти, що легко готуються і довго зберігаються. Це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво тощо.

Загалом Фонд Ріната Ахметова передав близько 600 тисяч продуктових наборів для жителів 22 областей України. З 24 лютого 2022 року мешканцям України заплановано передати 800 тисяч наборів із продуктами харчування від Фонду.

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу “Шахтар” охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в межах програми “Рінат Ахметов — Порятунок життів”.