Про це поінформували в Православній церкві України.

У ПЦУ заявили, що гріхом буде відмовитися виконати свою місію в житті дитини після Хрещення.

“Якщо ви не готові стати хрещеними батьками, це не вважається поганим вчинком чи гріхом. Варто розуміти, що між дитиною та хресними батьками виникають особливі стосунки, засновані на духовній спорідненості. Тож гріхом буде відмовитися виконати свою місію в житті дитини після Хрещення. Усвідомивши, що зараз ви не відчуваєте у собі впевненості бути духовним опікуном, поміркуйте, як у майбутньому ви можете вдосконалитися, щоб виконати цю місію у своєму житті”, – йдеться у повідомленні.

У помісній церкві наголосили, що рішення стати хрещеними батьками має бути зваженим і усвідомленим особистим вибором. “Якщо людина не відчуваєте моральної й духовної готовності стати хрещеним чи хрещеною, якщо розуміє, що не зможе допомогти рідним батькам хресної дитини у її вихованні, цілком коректно відмовитися, не ображаючи почуття близьких людей. Достатньо відверто пояснити причину своєї відмови”, – пояснили у ПЦУ.

“Взяти на себе відповідальність духовного наставника – справді важлива місія, адже хрещені батьки мають бути прикладом для наслідування, являючи усім своїм життям християнські чесноти. Іноді можна почути, що відмовлятися бути хрещеними не можна, бо це начебто є “відхрещуванням від Господа”. Але жодного стосунку до настанов Православної церкви це твердження не має”, – додали в ПЦУ.