У Православній церкві України (ПЦУ) спростували міф про те, що у Чистий четвер потрібно робити генеральне прибирання.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

“Великий, або Чистий, четвер для віруючих християн – це не про генеральне прибирання власних помешкань, миття вікон, посуду чи прання. Це день очищення власної душі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Великий четвер Страсної седмиці церква згадує важливу подію – Тайну Вечерю, під час якої Господь Ісус Христос встановив Святе Причастя, через яке вірні очищаються від гріхів та єднаються з Господом.

“Під час Тайної Вечері Спаситель також омив ноги Своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, жертовності та служіння ближньому. Тож Чистий четвер зветься таким не через буквальне його розуміння (що необхідно влаштовувати прибирання осель або омиватися водою), а тому, що люди у храмах сповідаються і причащаються, очищуючись від гріхів та єднаючись у святій Євхаристії з Господом”, – пояснили у ПЦУ.

Церква закликала в цей день причаститися, а ввечері вислухати читання дванадцяти уривків з Євангелія, що розповідають про страждання Ісуса Христа та його розп’яття.

“Прибирання – це корисна і добра річ, але під час приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше – зустріти свято з чистою душею”, – резюмували в ПЦУ.