У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання, на якому мають обрати запобіжний захід для народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляють #Букви.

У залі судових засідань присутні сам Медведчук та його адвокати.

Клопотання прокуратури про запобіжний захід розглядає суддя В’ячеслав Підпалий.

Прокурори проситимуть обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 300 млн гривень.

Низка нардепів від “ОПЗЖ” готові взяти Медведчука на поруки.

Як відомо, нардеп і кум Володимира Путіна – Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій Росією території Криму.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.