У п'ятницю Пекін змінив своє попередження про спекотну погоду на "червоний" рівень – найвищий у системі оповіщення з кольоровим кодуванням – оскільки у багатьох частинах китайської столиці температура сягає +40 градусів.

Джерело: Reuters

Офіційна температура у Пекіні, яка вимірюється в обсерваторії на південних околицях, досягла +40 відразу після 13:30 сьогодні, повідомляє Пекінська муніципальна метеорологічна обсерваторія.

“Це перший випадок з моменту створення обсерваторії, коли протягом двох днів поспіль спостерігалася висока температура понад +40 градусів”, – сказав на брифінгу Чжан Інсінь, головний синоптик Муніципальної метеорологічної обсерваторії.

Обсерваторію засновано в 1951 році.

Напередодні, 22 червня, максимальна температура в місті з майже 22-мільйонним населенням перевищила +41 і встановила новий рекорд найспекотнішого дня червня.

Метеостанція, яка вважається головним вимірювальним закладом Пекіна, зафіксувала +41,1 градуса вдень. Попередній максимум червня було зафіксовано 10 червня 1961 року, коли ртутний стовпчик досяг +40,6 градуса.

Денний максимум, зареєстрований напередодні, був другим за величиною в історії міста, трохи нижче +41,9 градуса, зафіксованого Пекіном 24 липня 1999 року.

У Китаї діє чотирирівнева система попередження про погоду, причому червоний колір – найсуворіший, за ним йдуть помаранчевий, жовтий і синій. Червоне попередження вказує на те, що температура підніметься вище +40 градусів протягом 24 годин.

Метеорологічне управління Китаю заявило напередодні, що очікує, що високі температури збережуться на більшій частині півночі країни протягом наступних восьми-десяти днів.

Зазначається, що моніторинг і попередження про високу температуру триватимуть на постійній основі в таких містах, як Пекін, Тяньцзінь, Хебей, Шаньдун, Хенань і Внутрішня Монголія.

У Тяньцзіні, північному китайському портовому місті з населенням понад 13 мільйонів, температура у четвер досягла +41,2 градуса, оновивши відтак місцеві рекорди.

Сьогодні місцева влада попередила, що тривалий період високих температур може мати вплив на здоров’я, включаючи підвищений ризик інсульту, і порадила людям випивати принаймні 1,5 літра води щодня та обмежити час перебування на свіжому повітрі.