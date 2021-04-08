Згідно з останнім щорічним списком багатих людей Forbes, у Пекіні проживає більше мільярдерів, ніж у будь-якому іншому місті світу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У минулому році в китайській столиці додалося 33 мільярдера, і зараз їх в країні – 100.

Це трохи більше, ніж в Нью-Йорку, – там 99 мільярдерів. Саме Нью-Йорк посідав перше місце протягом останніх семи років.

Зростання числа технологічних компаній і фондових ринків допомогли Китаю зайняти перше місце.

Хоча в Пекіні зараз більше мільярдерів, ніж у Великого Яблука, сукупний власний капітал мільярдерів Нью-Йорка на 80 мільярдів доларів більше, ніж у їхніх колег з Пекіна.

Найбагатшим жителем Пекіна був Чжан Імінь, засновник програми TikTok і генеральний директор його материнської компанії ByteDance. Його власний капітал подвоївся до 35,6 млрд доларів.

На відміну від цього багатющий житель Нью-Йорка, колишній мер міста Майкл Блумберг, мав стан в 59 мільярдів доларів.