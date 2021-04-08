Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У минулому році в китайській столиці додалося 33 мільярдера, і зараз їх в країні – 100.
Це трохи більше, ніж в Нью-Йорку, – там 99 мільярдерів. Саме Нью-Йорк посідав перше місце протягом останніх семи років.
Зростання числа технологічних компаній і фондових ринків допомогли Китаю зайняти перше місце.
Хоча в Пекіні зараз більше мільярдерів, ніж у Великого Яблука, сукупний власний капітал мільярдерів Нью-Йорка на 80 мільярдів доларів більше, ніж у їхніх колег з Пекіна.
Найбагатшим жителем Пекіна був Чжан Імінь, засновник програми TikTok і генеральний директор його материнської компанії ByteDance. Його власний капітал подвоївся до 35,6 млрд доларів.
На відміну від цього багатющий житель Нью-Йорка, колишній мер міста Майкл Блумберг, мав стан в 59 мільярдів доларів.
- Журнал Forbes опублікував 35-й щорічний рейтинг найбагатших людей світу. Крім того, видання назвало 2020 рік рекордним для багатіїв.
- Американська зірка реаліті-шоу, фотомодель і підприємиця Кім Кардаш’ян Вест офіційно визнана мільярдеркою за версією фінансово-економічного журналу Forbes.