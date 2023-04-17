Про це повідомило Reuters.
На станціях метро почали знімати знаки, які нагадували людям про необхідність закривати обличчя. Ще маски є необов’язковими у супермаркетах, кінотеатрах та інших закритих приміщеннях з великим скупченням людей.
Якщо людина має позитивний результат тесту на COVID-19 або підозрілі симптоми, то носіння маски залишається обов’язковим. Це стосується локальних спалахів, у медичних установах та будинках для людей похилого віку.
Зазначимо, що уряд Китаю скасував суворі правила щодо COVID-19 ще у грудні 2022 року. Вже у лютому цього року країна оголосила про “перемогу” над COVID-19.
У квітні всередині країни підвищився рівень захворюваності, але експерти вважають, що навряд чи буде ще одна велика хвиля COVID-19. За словами головного епідеміолога Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Ву Цзунью, пандемія наближається до кінця, передало China Daily.
- Китай заперечив припущення Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що Пекін приховує дані про походження COVID-19.
- Раніше представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове закликала Китай оприлюднити всі дані, пов’язані з походженням пандемії COVID-19.
- Пандемія COVID-19 та суворі карантинні обмеження негативно вплинули на розвиток економіки Гонконгу. Потенційно це місто і водночас спеціальний адміністративний район Китаю втратило 27 мільярдів доларів за останні три роки.