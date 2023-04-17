Після трьох років з моменту появи пандемії COVID-19 у Пекіні скасували обов’язкове носіння масок для пасажирів громадського транспорту. Деякі користувачі китайських соцмереж зраділи, сказавши, що "наче епоха минула".

Про це повідомило Reuters.

На станціях метро почали знімати знаки, які нагадували людям про необхідність закривати обличчя. Ще маски є необов’язковими у супермаркетах, кінотеатрах та інших закритих приміщеннях з великим скупченням людей.

Якщо людина має позитивний результат тесту на COVID-19 або підозрілі симптоми, то носіння маски залишається обов’язковим. Це стосується локальних спалахів, у медичних установах та будинках для людей похилого віку.

Зазначимо, що уряд Китаю скасував суворі правила щодо COVID-19 ще у грудні 2022 року. Вже у лютому цього року країна оголосила про “перемогу” над COVID-19.

У квітні всередині країни підвищився рівень захворюваності, але експерти вважають, що навряд чи буде ще одна велика хвиля COVID-19. За словами головного епідеміолога Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Ву Цзунью, пандемія наближається до кінця, передало China Daily.