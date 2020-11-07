Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в штаті Пенсильванія на даний момент. Перемога в цьому штаті принесе йому 20 голосів виборників, а значить - крісло президента США.

Про це повідомляє NBC News.

Наразі Байден значно вирвався вперед в Пенсильванії. Це стало можливим завдяки тому, що в штаті підрахували більшість голосів, отриманих від виборців, які голосували поштою.

Зараз у Байдена 49,6% підтримки в штаті, а у Трампа – 49,2%. Розрив між кандидатами становить понад 27 тисяч голосів на користь Байдена. На кону – 20 голосів виборників.

Сенатор від штату Делавер Кріс Кунс заявив, що Байден лідирує в Пенсильванії, де завершують підрахунок голосів. Він зазначив, що в зверненні до американців, яке заплановане на сьогодні, Байден скаже про те, що готовий рухатися далі, адже президентська гонка ще не закінчилася.

“Я думаю, ви почуєте оновлену інформацію про гонку, в якій він висловить свою впевненість, оптимізм з приводу кінцевого результату і рішучість”, – сказав Кунс.

За його словами, підрахунок голосів в Пенсильванії на фінішній прямій, але сьогодні його, найімовірніше, не закінчать. На думку місцевих політиків-демократів, розрив між Байденом і Трампом буде значно більшим, коли підрахують усі голоси виборців, які відправили бюлетені поштою.

Як відомо, раніше штаб Республіканської партії звернувся до суду з вимогою припинити приймати бюлетені, надіслані поштою після того, як закрилися виборчі дільниці. Верховний суддя Семюел Аліто задовольнив запит частково. Він зазначив, що не може наказати припинити рахувати бюлетені, але сказав рахувати тільки ті, які надійшли до 17:00 п’ятниці за місцевим часом.

Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.