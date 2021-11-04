У майбутньому США можуть виступити у конфігурації "триполярної війни", де доведеться протистояти Росії та Китаю.

Про це заявив генерал армії, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі під час виступу на Аспенському форумі з питань безпеки (Вашингтон, США).

На думку генерала, “холодна війна” була “біполярним конфліктом між Радянським союзом та США”, а тепер настала нова епоха, де конфлікт перетворюється у “триполярний”, оскільки США протистоятимуть Росія та Китай.

“Якщо додати до цього ще й технології, які наближаються надзвичайно швидко, ми опинимося у світі, який потенційно стратегічно нестабільний, навіть в порівнянні з ситуацією 40 – 70-річної давнини”, – вважає Міллі.

На його переконання, США, Китай та Росія в нинішніх реаліях мають бути значно обережнішими та серйознішими, взаємодіючи один з одним, оскільки державам необхідна скоординована комунікація для запобігання військовим конфліктам.

Щодо потенціалу Китаю генерал додав:

“У сфері національної безпеки значно більше викликів… Ми стали свідками того, як за чотири десятиріччя країна пройшло шлях від сьомої до другої світової економіки… 40 років тому у них були лише хороші піхотні війська, а сьогодні китайські війська в космосі, кіберпросторі, на суші, на морі, в повітрі, під водою… Це виклик для всього світу”.

Він вважає, що Китай намагається кинути виклик США у глобальному масштабі.

“Вони мають китайську мрію, вони хочуть кинути виклик так званому ліберальному порядку, заснованому на правилах, які функціонують ще з часів Другої світової війни. Вони хочуть змінити його. Тобто ми бачимо країну, яка стає надзвичайно могутньою та хоче змінити світовий порядок на свою користь. Це буде реальним викликом в найближчих 10 – 20 років, дуже важливим викликом”, – пояснив генерал.

Напередодні у міністерстві оборони США (Пентагон) зробили припущення, що до кінця десятиріччя Китай збільшить свій ядерний арсенал щонайменше до 1 тисячі боєголовок. Самі США, згідно з даними проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, мають 3800 боєголовок (з них 1800 – розгорнуті).