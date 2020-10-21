У Пентагоні заявили, що Російська Федерація була і залишається одним з головних ворогів і стратегічних супротивників Америки.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер під час онлайн-включення, організованого аналітичним центром.

Також ворогом США назвали Китай.

“З моменту мого призначення на посаду міністра оборони більше року тому моїм головним пріоритетом була реалізація Стратегії національної оборони, яка підкреслює, що ми знаходимося в глобальному протистоянні з нашими головними противниками – Китаєм і Росією”, – сказав Еспер.

Він додав, що викликами для захисту національних інтересів США стала поведінка Північної Кореї, Ірану та різних екстремістських організацій.

Але все-таки головними загрозами для США залишаються Росія та Китай.

“З одного боку, наші головні противники – Китай і Росія – швидко модернізують свої збройні сили і використовують зростаючу міць для того, щоб ігнорувати міжнародне право, порушувати суверенітет менших країн і змінювати баланс сили в свою користь”, – заявив Еспер.

В контексті допомоги Україні Еспер нагадав про те, що на сході нашої країни триває війна, а також нагадав про окупацію Росією півострова Крим. Еспер заявив, що військова агресія Росії “демонструє спроби впливу на суверенітет інших держав і розхитування єдності країн та інститутів, які важливі для США”.