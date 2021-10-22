У Міністерстві оборони США заявили про те, що випробування гіперзвукової зброї нового покоління виявилося невдалим. Це особливий вид зброї, який не дає ворогові часу на те, аби відреагувати.

Про це повідомляє Reuters.

Причина невдалого випробування – з ладу вийшла ракета-носій з гіперзвуковою зброєю. При цьому, випробування окремих компонентів були вдалими.

Двоє інсайдерів розповіли про те, що випробування проводили задля того, аби перевірити справність одного з нових гіперзвукових літальних апаратів.

Це такий вид літальних апаратів, які запускають з ракети в верхніх шарах атмосфери. Вони досягають цілі зі швидкістю, що більш ніж в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Це майже 6,2 тисячі км на годину.

Окрім гіперзвукової зброї, ВМС та армія США протестували прототипи компонентів гіперзвукової зброї. Воно виявилося успішним та “продемонструвало передові гіперзвукові технології, можливості й прототипи систем в реальних умовах експлуатації”.

Розробкою гіперзвукового озброєння для США займаються такі компанії, як Lockheed Martin (LMT.N) та Raytheon Technologies (RTX.N).