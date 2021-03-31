Про це повідомляє американський телеканал CNN.

60 днів тому президент Джо Байден підписав указ про скасування заборони. Через два місяці в Пентагоні схвалили його рішення. Тому у відомстві розробили нову політику, яка полегшує можливість для трансгендерів піти на військову службу або отримати доступ до медичної допомоги під час служби. Нові правила почнуть діяти 30 квітня. Політика захищає трансгендерів від дискримінації в армії.

Це означає, що заборонена дискримінація за ознакою гендерної ідентичності. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що нова політика “відновлює політику відомства 2016 року стосовно служби трансгендерів”.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про оновлені правила в Міжнародний день трансгендерів, 31 березня.

“Збройні сили Сполучених Штатів Америки займаються захистом наших співгромадян від наших ворогів, як іноземних, так і внутрішніх. Я вважаю, що ми виконуємо це завдання більш ефективно, коли представляємо всіх наших співгромадян. Я також вважаю, що ми повинні використовувати найкращі таланти наших громадян незалежно від гендерної ідентичності”, – сказав Остін.