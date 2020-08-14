Пентагон формує спеціальну робочу групу, яка буде займатися дослідженням невпізнаних літаючих об'єктів (НЛО). До складу групи увійдуть льотчики ПВС і заступник міністра оборони Девід Норквіст.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше питанням вивчення НЛО займався спеціальний підрозділ Військово-морських сил (ВМС) країни, оскільки саме пілоти задокументували більшу частину невпізнаних літаючих об’єктів. Мова йде не про НЛО космічного походження, але про будь-які об’єкти, рух яких складно відстежити за допомогою радарів.

Зокрема, до розряду НЛО відносять навіть безпілотники, які можуть збирати секретні дані про військовий потенціал.

Члени Конгресу і офіційні особи Пентагону давно висловлюють стурбованість з приводу появи непізнаних об’єктів, які пролітали над військовими базами США, створюючи небезпеку для військових літаків. Немає єдиної думки про їхнє походження, і деякі вважають, що це можуть бути дрони, потенційно керовані американськими противниками.

“Ми бачили НЛО, що літають над нашими військовими базами і місцями, де ми проводимо військові навчання, і ми не знаємо, що це таке”, – сказав глава комітету Марк Рубіо.