У Пентагоні оприлюднили заяву очільника відомства з цього приводу.
Удар було завдано 29 серпня. У Пентагоні тоді заявили, що завдали атаки по бойовиках ІДІЛ, але насправді то були цивільні афганські громадяни.
“Ми просимо вибачення і будемо намагатися вчитися на цій жахливій помилці”, — сказав очільник Пентагону.
Пентагон мав на меті завдати удару по Земарі Ахмаді — одному з терористів ІДІЛ. Однак потім виявилося, що він не був терористом, а в його автівці була родина з дев’яти осіб та він сам.
Стосовно цього Пентагон розпочав розслідування й пообіцяв покарати відповідальних за загибель стількох людей.
16 вересня французькі війська ліквідували лідера “Ісламської держави” у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.
Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, Сахраві був лідером ІДІЛ у регіоні Сахель у Західній Африці. Його група напала на американських солдатів під час смертельної атаки у 2017 році. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їх водія з Нігерії.
- Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.