Міністр оборони США Ллойд Остін перепросив цивільних афганців через останній бойовий удар американського безпілотника. Тоді загинули 10 афганців, з них шестеро — діти.

У Пентагоні оприлюднили заяву очільника відомства з цього приводу.

Удар було завдано 29 серпня. У Пентагоні тоді заявили, що завдали атаки по бойовиках ІДІЛ, але насправді то були цивільні афганські громадяни.

“Ми просимо вибачення і будемо намагатися вчитися на цій жахливій помилці”, — сказав очільник Пентагону.

Пентагон мав на меті завдати удару по Земарі Ахмаді — одному з терористів ІДІЛ. Однак потім виявилося, що він не був терористом, а в його автівці була родина з дев’яти осіб та він сам.

Стосовно цього Пентагон розпочав розслідування й пообіцяв покарати відповідальних за загибель стількох людей.

16 вересня французькі війська ліквідували лідера “Ісламської держави” у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, Сахраві був лідером ІДІЛ у регіоні Сахель у Західній Африці. Його група напала на американських солдатів під час смертельної атаки у 2017 році. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їх водія з Нігерії.