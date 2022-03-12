За даними американського Пентагону в Україні не було зафіксовано присутності військ Білорусі.

Про це сповістив речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, жодних доказів того, що війська чи сили Білорусі перемістилися всередину України не було зафіксовано. Проте не факт, що цього не станеться.

“Ми не відстежуємо неминучого втручання білоруських сил. Але це не означає, що цього не може статися”, – наголосив речник Пентагону.

Як відомо, 11 вересня війська РФ провели організували чергову провокацію на території Білорусі з метою залучити Республіку у війну. Втім РБ до конфлікту поки не долучалася.