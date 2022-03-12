Про це сповістив речник Пентагону Джон Кірбі.
За словами Кірбі, жодних доказів того, що війська чи сили Білорусі перемістилися всередину України не було зафіксовано. Проте не факт, що цього не станеться.
“Ми не відстежуємо неминучого втручання білоруських сил. Але це не означає, що цього не може статися”, – наголосив речник Пентагону.
Як відомо, 11 вересня війська РФ провели організували чергову провокацію на території Білорусі з метою залучити Республіку у війну. Втім РБ до конфлікту поки не долучалася.
- Нагадаємо, існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
- З Республіки Білорусь здійснювалися масштабні фішингові атаки проти українських посадовців, а також польських військових. Хакерів пов’язують з підрозділом військової розвідки Росії.
- Також за даними Генерального штабу Збройних сил України, поблизу білорусько-українського кордону, на території Республіки Білорусь у лісистій місцевості розташована 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС РБ.