У міністерстві оборони США не мають даних щодо підтвердження інформації про те, що росіяни можуть перевозити тактичну ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова високопоставленої представниці Пентагону.

Заступниця помічника міністра оборони з питань України й Росії Лора Купер зауважила, що військові США не бачать жодних ознак того, аби РФ змінювала розміщення власних ядерних сил: “У мене немає нічого іншого, окрім як даних з відкритих джерел”, — сказала заступниця.

Зазначається, що у Пентагоні уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.

Також раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував дані в матеріалі італійської газети La Repubblica, яка поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна “Бєлгород”.

За даними моніторингу станом на 3 жовтня 2022 на сайті НАТО така інформація не оприлюднена. Водночас у ЦПД зауважили, що НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни, а про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів РФ Альянс заявляв ще 2016-го року

ДОВІДКА: з підводного човна можна запускати торпеду “Посейдон”, яку називають “зброєю апокаліпсиса”. За даними газети La Repubblica, його планують випробувати в районі Карського моря на північ від материкової частини Росії. “Посейдон” працює автономно, має довжину близько 24 метрів і радіус дії щонайменше 10 000 км.