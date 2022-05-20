Про це повідомляє Reuters.
“Ми не маємо жодних ознак використання в Україні лазерів, принаймні, збройних лазерів. Немає нічого, щоб підтвердити це”, — сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.
Раніше Юрій Борисов, віцепрем’єр-міністр Росії, який відповідає за військовий розвиток, заявив, що Москва розробила нове покоління лазерної зброї, яка буде спалювати свої цілі, а прототип під назвою “Задира” вже використовується в Україні.
Наразі про “Задиру” майже нічого не відомо, проте у 2017 році російські ЗМІ заявили, що російська державна ядерна компанія “Росатом” допомогла розробити її в межах програми створення зброї на основі нових фізичних принципів — ОНФП.
Водночас Президент України Володимир Зеленський порівняв заяви про російські лазери з так званою чудо-зброєю, яку нацистська Німеччина представила, аби запобігти поразці у Другій світовій війні.
“Ми бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія намагається знайти свою “чудо-зброю”. Все це наочно свідчить про повний провал місії”, — сказав Зеленський.
- Раніше в Туреччині випробували перший у світі дрон з лазерним озброєнням “Ерен”. Під час тестувань він вразив високою точністю пострілів.