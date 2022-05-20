Після повідомлень росіян про розміщення в Україні нового покоління потужних лазерів для ураження ворожих безпілотників, у Пентагоні ствердили, що не бачать цьому жодних підтверджень.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми не маємо жодних ознак використання в Україні лазерів, принаймні, збройних лазерів. Немає нічого, щоб підтвердити це”, — сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

Раніше Юрій Борисов, віцепрем’єр-міністр Росії, який відповідає за військовий розвиток, заявив, що Москва розробила нове покоління лазерної зброї, яка буде спалювати свої цілі, а прототип під назвою “Задира” вже використовується в Україні.

Наразі про “Задиру” майже нічого не відомо, проте у 2017 році російські ЗМІ заявили, що російська державна ядерна компанія “Росатом” допомогла розробити її в межах програми створення зброї на основі нових фізичних принципів — ОНФП.

Водночас Президент України Володимир Зеленський порівняв заяви про російські лазери з так званою чудо-зброєю, яку нацистська Німеччина представила, аби запобігти поразці у Другій світовій війні.

“Ми бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія намагається знайти свою “чудо-зброю”. Все це наочно свідчить про повний провал місії”, — сказав Зеленський.