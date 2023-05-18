У Міністерстві оборони США заявили, що не будуть проти передачі Україні американських винищувачів F-16 іншими країнами.

Джерело: Politico, посилаючись на представника американського оборонного відомства.

“Я не думаю, що ми проти”, — відповіло джерело видання на прохання прокоментувати можливість відправлення Україні F-16 іншими країнами чиновник Пентагону послався на статтю видання, опубліковану в січні 2023 року.

Проте, за словами посадовця, відповідне рішення ще не ухвалили.

Команда президента США Джо Байдена припустила, що обговорення про відправлення F-16 варто відкласти до закінчення повномасштабної війни в Україні, але деякі європейські союзники вже почали рухатися шляхом надання передових винищувачів.

Ініціатива Великої Британії та Нідерландів надати Україні винищувачі F-16 продемонструвала останню лінію розбіжності між західними союзниками, які неодноразово сперечалися щодо надсилання потужної зброї, знову протистоячи Сполученим Штатам та деяким іншим союзникам, які проти надання винищувачів.

Кілька європейських країн готові передати Україні свої F-16. Але адміністрація президента США Джо Байдена, яка має схвалити будь-які передачі літаків американського виробництва, як і раніше переконана, що Україні не потрібні дорогі літаки, які є основним елементом багатьох сучасних військових арсеналів.