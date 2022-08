Про це повідомив координатор із комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає CBS News.

Від початку повномасштабного нападу РФ США надали Україні допомоги вже на понад $8 млрд.

З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 10 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Кірбі також зазначив, що 1 серпня відбулися телефонні розмови з представниками української сторони держсекретаря США Ентоні Блінкена, голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі та радника президента США з питань національної безпеки Джейкоба Саллівана.

The Biden administration will authorize another $550 million security assistance package to Ukraine today, the National Security Council’s John Kirby announces.

“It brings to more than $8 billion…in material and security assistance for Ukraine, just since the invasion began.” pic.twitter.com/bvRNkaAf4W

— CBS News (@CBSNews) August 1, 2022