Про це повідомив координатор із комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає CBS News.
Від початку повномасштабного нападу РФ США надали Україні допомоги вже на понад $8 млрд.
З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 10 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.
Кірбі також зазначив, що 1 серпня відбулися телефонні розмови з представниками української сторони держсекретаря США Ентоні Блінкена, голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі та радника президента США з питань національної безпеки Джейкоба Саллівана.
The Biden administration will authorize another $550 million security assistance package to Ukraine today, the National Security Council’s John Kirby announces.
“It brings to more than $8 billion…in material and security assistance for Ukraine, just since the invasion began.” pic.twitter.com/bvRNkaAf4W
— CBS News (@CBSNews) August 1, 2022
Раніше у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.
- Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні додаткові 74 млн доларів. Кошти спрямують для надання гуманітарної допомоги тим, хто постраждав внаслідок російсько-української війни.
- Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.
- 11 липня литовський уряд схвалив рішення про надання Україні фінансової допомоги на суму у 10 000 000 євро. Кошти підуть на відновлення України.