Про це повідомив координатор із комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, передає CBS News.

Від початку повномасштабного нападу РФ США надали Україні допомоги вже на понад $8 млрд.

З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 10 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Кірбі також зазначив, що 1 серпня відбулися телефонні розмови з представниками української сторони держсекретаря США Ентоні Блінкена, голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі та радника президента США з питань національної безпеки Джейкоба Саллівана.

Раніше у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.