Про це повідомив журналіст Washington Post Ден Ламот з посиланням на власні джерела у Пентагоні.

“Українські війська завдали удару принаймні однією ракетою Harpoon [Гарпун] по російському морському буксиру, повідомляє оборона США, що підтверджує українські заяви”, — написав Ламот у своєму Twitter.

За словами журналіста, цей же чиновник зазначив, що ракети американського виробництва, проте не США передавали їх в Україну.

Ukrainian forces struck a Russian naval tugboat with at least one Harpoon missile, a U.S. defense says, confirming Ukrainian claims. The missiles were not supplied to Ukraine by the United States, but are U.S. made, the official says. — Dan Lamothe (@DanLamothe) June 17, 2022

Зауважимо, що в акваторії Чорного моря було українські військово-морські сили уразили буксир чорноморського флоту “Василий Бех”, під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Наявність на борту зенітно-ракетного комплексу “ТОР” не завадило захисникам України демілітаризувати російських загарбників. Вже ввечері 17 червня російське судно затонуло.