Про це повідомив журналіст Washington Post Ден Ламот з посиланням на власні джерела у Пентагоні.

За словами журналіста, цей же чиновник зазначив, що ракети американського виробництва, проте не США передавали їх в Україну.

Ukrainian forces struck a Russian naval tugboat with at least one Harpoon missile, a U.S. defense says, confirming Ukrainian claims.

The missiles were not supplied to Ukraine by the United States, but are U.S. made, the official says.

— Dan Lamothe (@DanLamothe) June 17, 2022