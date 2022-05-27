РФ поступово просувається на Донбасі, захоплюючи все більше українських територій. У Міністерстві оборони США пояснили це географічною особливістю місцевості, а також тим, що росіяни наступають на меншій території.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він зауважив, що попередній наступ російської армії в бік Києва завершився поразкою через логістичні проблеми. Внаслідок чого колона техніки була розтягнута на десятки кілометрів далеко від джерел її забезпечення.

“Донбас — це інша територія. Вона рівніша, більш відкрита, багато полів, малі міста й села. І оскільки він на сході України, то ближчий до кордонів Росії та їхніх ланцюгів постачання й ресурсів. Вони тепер обережніше просуваються, щоб не зайти задалеко”, — наголосив Кірбі.

Зокрема речник Пентагону сказав, що просування РФ на Донбасі обмежується небажанням військ відірватись від ланцюгів постачання.

“Частково це пов’язане з географією — близькістю до Росії та особливостями території. Але ще одна причина, чому вони лише поступово просуваються — звісно, не лише через український опір, а й тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання”, — констатував він.

У Пентагоні вважають, що Росії не вдалося повністю впоратися з проблемами під час наступу, а саме з управлінням, забезпеченням інтеграцією наземних і повітряних операцій.

Також представники США переконані, що президент Росії Володимир Путін наразі не волі вести мирні перемовини з Україною.