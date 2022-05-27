Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Він зауважив, що попередній наступ російської армії в бік Києва завершився поразкою через логістичні проблеми. Внаслідок чого колона техніки була розтягнута на десятки кілометрів далеко від джерел її забезпечення.
“Донбас — це інша територія. Вона рівніша, більш відкрита, багато полів, малі міста й села. І оскільки він на сході України, то ближчий до кордонів Росії та їхніх ланцюгів постачання й ресурсів. Вони тепер обережніше просуваються, щоб не зайти задалеко”, — наголосив Кірбі.
Зокрема речник Пентагону сказав, що просування РФ на Донбасі обмежується небажанням військ відірватись від ланцюгів постачання.
“Частково це пов’язане з географією — близькістю до Росії та особливостями території. Але ще одна причина, чому вони лише поступово просуваються — звісно, не лише через український опір, а й тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання”, — констатував він.
У Пентагоні вважають, що Росії не вдалося повністю впоратися з проблемами під час наступу, а саме з управлінням, забезпеченням інтеграцією наземних і повітряних операцій.
Також представники США переконані, що президент Росії Володимир Путін наразі не волі вести мирні перемовини з Україною.
“Як уже казав державний секретар США, Путін може просто тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським та вести добросовісні перемовини. Зараз не схоже, щоб була надія для таких переговорів”, — ствердив Кірбі.
- Нагадаємо, що у міністерстві оборони Сполучених Штатів зауважили, що попри значну кількість військових та техніки, росіянам не вдалося досягти вагомого прогресу у війні проти України.
- Варто зазначити, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров ствердив, що постачання Заходом зброї для України, яка здатна завдавати ударів по РФ, стане серйозним кроком до неприйнятної ескалації.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в окупантів ще залишається велика кількість зброї, тому не треба применшувати силу супротивника.