У Пентагоні показали, як доправляють до України гаубиці M777: фото

Відповідні світлини опублікувала пресслужба Пентагону у Twitter.

Фото зробили під час завантаження у літак американськими військовими партії гаубиць — далекобійної наступальної зброї, яка надана Україні безплатно, як безпекова підтримка з боку уряду США.

Варто зазначити, що зазвичай у Пентагоні оприлюднюють фото найменувань безпекової підтримки вже після того, як та безпечно перетнула кордон України.