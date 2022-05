У Пентагоні показали, як доправляють до України гаубиці M777: фото

Відповідні світлини опублікувала пресслужба Пентагону у Twitter.

Фото зробили під час завантаження у літак американськими військовими партії гаубиць — далекобійної наступальної зброї, яка надана Україні безплатно, як безпекова підтримка з боку уряду США.

Варто зазначити, що зазвичай у Пентагоні оприлюднюють фото найменувань безпекової підтримки вже після того, як та безпечно перетнула кордон України.

.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 21, 2022