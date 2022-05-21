У Пентагоні показали, як доправляють до України гаубиці M777: фото

Відповідні світлини опублікувала пресслужба Пентагону у Twitter.
Фото зробили під час завантаження у літак американськими військовими партії гаубиць — далекобійної наступальної зброї, яка надана Україні безплатно, як безпекова підтримка з боку уряду США.
Варто зазначити, що зазвичай у Пентагоні оприлюднюють фото найменувань безпекової підтримки вже після того, як та безпечно перетнула кордон України.
.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ
— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 21, 2022
- Нагадаємо, у НАТО не очікують значних перемог для будь-якої сторони російсько-української війни найближчими тижнями. Водночас в Альянсі переконані, що Україна зможе повернути собі окуповані РФ території.
- Також 18 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала нову макрофінансову допомогу Україні у розмірі до 9 мільярдів євро (9,5 мільярда доларів) цього року.
- Окрім цього повідомлялось, що Україна випередила Єгипет та Ізраїль і стала найбільшим отримувачем військової допомоги від США.