російсько-українська війна
23:32 У Пентагоні показали, як доправляють до України гаубиці M777: фото
22:40 Російські ЗМІ повідомили про загибель племінника заступника Шойгу в Україні
22:23 Амбасадорка України розповіла, на що підуть $40 мільярдів допомоги від США
21:33 Мавпяча віспа 2022: що відомо про хворобу та чим вона небезпечна
20:02 У Туреччині заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може продовжити війну в Україні
19:37 Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єром Португалії Антоніо Коштою
19:36 Катар прагне диверсифікувати споживачів свого газу, що може обмежити закупівлі Німеччини
18:54 Росіяни завдали ракетного удару по Рівненщині (ОНОВЛЕНО)
18:51 Російські військові підірвали міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
18:34 У Херсоні росіяни викрадають проукраїнських активістів — Денісова
17:55 Росіяни обстріляли прикордонні території України
17:42 Мешканці окупованих територій активізують співпрацю з українськими правоохоронцями та розвідниками — ГУР
17:00 Російські окупанти пришвидшують вивезення чоловіків з Маріуполя до «фільтраційних таборів»
16:52 Португалія надасть Україні до €250 млн фінансової підтримки
16:24 «Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися, спілкувалися лише телефоном», – Олена Зеленська
16:18 РФ заборонила в’їзд 963 американцям, зокрема, Байдену та Блінкену
15:36 Велика Британія обговорює із союзниками озброєння Молдови
15:10 Олексій Кулеба змінив Олександра Павлюка на посаді голови Київської обласної державної адміністрації
15:06 Президент та перша леді України дали інтерв’ю українським телеканалам: ключові тези
14:23 Україна встановила два альтернативні наземні маршрути для доставляння продовольчого експорту – Дмитро Кулеба
14:08 Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт про позбавлення громадянства чоловіків, які не повернулись з-за кордону
13:52 Росія поширює неправдиві повідомлення про плани Польщі перейти на бік РФ – Центр протидії дезінформації
13:25 На французькому телеканалі окупацію Маріуполя Росією назвали «визволенням»
13:11 Грузія та США підписали десятирічну концепцію військової співпраці «Оборона та стримування»
12:27 Зеленський знав про наміри Росії атакувати Україну, – президент Польщі Анджей Дуда
12:26 У Росії заявили, що взяли під контроль маріупольський завод «Азовсталь»
11:46 Радник голови МВС Геращенко заявив, що США планують знищити Чорноморський флот РФ: у Пентагоні спростовують
11:18 У Сєвєродонецьку поновили газопостачання
11:01 У Росії виникла проблема з нестачею безпілотників – британська розвідка
10:51 Припинення роботи трубопроводу «Дружба» змінило б гру у війні, яку Путін веде проти України та Заходу – Порошенко
10:19 Зеленський заявив, що з «Азовсталі» вивезли майже всіх людей
09:42 Росія припинила постачання газу до Фінляндії
09:38 США планують надати Україні протикорабельні ракети для боротьби з російською морською блокадою – Reuters

У Пентагоні показали, як доправляють до України гаубиці M777: фото

Міністерство оборони США опублікувало світлини вантажного літака, який перевозив до України далекобійні гаубиці.

Субота, 21 травня 2022, 23:32
Підтримати

Відповідні світлини опублікувала пресслужба Пентагону у Twitter.

Фото зробили під час завантаження у літак американськими  військовими партії  гаубиць — далекобійної наступальної зброї, яка надана Україні безплатно, як безпекова підтримка з боку уряду США.

Варто зазначити, що зазвичай у Пентагоні оприлюднюють фото найменувань безпекової підтримки вже після того, як та безпечно перетнула кордон України.

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook