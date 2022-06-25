Про це під час брифінгу розповіла представниця Пентагону.

Відповідаючи на запитання щодо озброєння для України, вона зауважила, що перша партія, яка складається з чотирьох РСЗВ HIMARS уже в Україні.

Більш того, її вже активно застосовують українські воїни, які на передовій дають відсіч російським окупантам.

Щодо нової партії HIMARS, яка теж буде складатись з чотирьох одиниць РСЗВ, то їх Україна отримає до середини липня

“Я не маю точної дати щодо того, коли надійде друга партія. Проте ми говоримо про короткий термін. До середини липня всі ці можливості будуть в Україні”, – сказала посадовиця.