Про це під час брифінгу розповіла представниця Пентагону.
Відповідаючи на запитання щодо озброєння для України, вона зауважила, що перша партія, яка складається з чотирьох РСЗВ HIMARS уже в Україні.
Більш того, її вже активно застосовують українські воїни, які на передовій дають відсіч російським окупантам.
Щодо нової партії HIMARS, яка теж буде складатись з чотирьох одиниць РСЗВ, то їх Україна отримає до середини липня
“Я не маю точної дати щодо того, коли надійде друга партія. Проте ми говоримо про короткий термін. До середини липня всі ці можливості будуть в Україні”, – сказала посадовиця.
- Нагадаємо, 23 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські артилерійські ракетні системи HIMARS вже знаходяться на території України.
- Опісля в російській Держдумі закликали завдати удару по урядових установах у Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку висловив заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін. Причина — постачання Україні новітньої західної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS.