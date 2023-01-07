У міністерстві оборони Сполучених Штатів розповіли, коли українські військові почнуть навчання на системах протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє CNN.

За даними Пентагону, ЗСУ вже у січні почнуть опановувати системи ППО Patriot.

Водночас скільки триватиме навчання – невідомо. У Пентагоні лише наголошують, що воно триватиме упродовж “кількох місяців”.

“Patriot не є системою для негайного використання. Але ми почнемо це навчання дуже скоро”, — заявила заступниця глави Пентагону Лора Купер.

Також поки що невідомо, де відбуватиметься навчання. У Пентагоні зазначили, що це може бути як територія США або ж навчання у якійсь іншій країні. Не виключено також, що буде “поєднання обох варіантів”.

“Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території”, – наголосили у міноборони США.

Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки та навчання, аби розгорнути батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців. Звичайна підготовка триває близько року.