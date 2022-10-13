Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив під час брифінгу за підсумками шостої зустрічі у форматі “Рамштайн”.

За словами американського міністра, на даний час ситуація на полі бою залишається динамічною. Він додав, що увесь світ спостерігає за тим, як ЗСУ ефективно воюють та звільняють окуповані росіянами території на сході і півдні.

Тому, наголосив Остін, Пентагон очікує, що такий контрнаступ України триватиме навіть узимку.

Він зауважив, що зимовий період завжди є складним для проведення бойових дій, однак міжнародні партнери робитимуть все, аби Україна захистила свій суверенітет.

“Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом зими, щоб повернути свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що у них є все, що потрібно для ефективності”, – сказав Ллойд Остін.