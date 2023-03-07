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У Пентагоні відповіли, чому росіяни намагаються захопити Бахмут

У міністерстві оборони США укотре наголосили, що Бахмут на Донеччині не має важливого стратегічного значення, однак війська РФ намагаються окупувати його і постійно висвітлюють бої за місто у своїх ЗМІ, оскільки їм більше немає про що повідомляти у контексті війни проти України.

Вівторок, 7 березня 2023, 11:06
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Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Нед Прайс.

На запитання журналіста про те,чи можна вважати що Бахмут “майже впав”, Прайс відповів, що не готовий давати таку оцінку.

Він додав, що з перших годин повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зрозуміло, що війна закінчиться для Росії стратегічним провалом.

“І так, ми чітко усвідомлювали, що попереду будуть важкі дні. Боротьба, хоча вона дещо затихла протягом зимових місяців, вона продовжувала лютувати, насамперед на сході та півдні. Обидві сторони досягли поступових успіхів. Ми очікуємо, що ця динаміка продовжиться. Єдина причина, чому таке місто, як Бахмут, яке, як я вважаю, має дуже невелике стратегічне значення, є в новинах, у заголовках, полягає в тому, що росіянам більше немає на що вказати протягом понад 12 місяців цього брутального вторгнення, власної брутальної агресії”, – сказав Нед Прайс.

За його словами, якби росіяни досягли хоча б якого успіху у повномасштабній війні проти України, то до Бахмута не було б прикуто такої уваги.

“Українці докладають потужних зусиль. На нашу думку, стратегічний хід цього вторгнення висічений у камені. Це буде стратегічний провал для Росії. Українці продемонстрували, що вони в змозі не тільки протистояти наступаючим російським військам, але й повернути територію, яку вони відібрали. Це не зміниться”, – резюмував Прайс.

Теги: Війна в Україні, Міноборони США, Нед Прайс, російсько-українська війна, США, Україна Росія, Бахмут, Пентагон

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