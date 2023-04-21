Про це повідомляє AP.
Остін наголосив, що ставиться до питання “зливу” розвідувальної інформації дуже серйозно. Тому, США “продовжать тісно та з повагою працювати з нашими глибоко шанованими союзниками й партнерами”.
Він додав, що вражений солідарністю та прагненням союзників відкинути спроби розділитися.
“Ми не допустимо, щоб щось нас розділило. І ми не допустимо, аби будь-що зруйнувало нашу єдність”, – зазначив голова Пентагону.
Не так давно соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній український контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.
Варто зазначити, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.
Своєю чергою, речниця Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що перші висновки стосовно оприлюднених в соціальних мережах надсекретних розвідувальних даних США будуть представлені через 44 дні.
- У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон розпочав розслідування витоку документів.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.
- Відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.
- Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.