Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині запевнив, що витік секретних документів Пентагону не вплинув на відносини із союзниками.

Про це повідомляє AP.

Остін наголосив, що ставиться до питання “зливу” розвідувальної інформації дуже серйозно. Тому, США “продовжать тісно та з повагою працювати з нашими глибоко шанованими союзниками й партнерами”.

Він додав, що вражений солідарністю та прагненням союзників відкинути спроби розділитися.

“Ми не допустимо, щоб щось нас розділило. І ми не допустимо, аби будь-що зруйнувало нашу єдність”, – зазначив голова Пентагону.

Не так давно соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній український контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.

Варто зазначити, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.

Своєю чергою, речниця Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що перші висновки стосовно оприлюднених в соціальних мережах надсекретних розвідувальних даних США будуть представлені через 44 дні.