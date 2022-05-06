Про це повідомляє CNN.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, вони не надавали Україні конкретної інформації щодо корабля, зокрема не повідомляли про його  розташування. Ба більше, в американській службі навіть не знали про наміри українців потопити “Москву”.

“Українці мають власні розвідувальні можливості, що дозволяють відстежувати та брати на приціл російські кораблі, що вони і зробили в цьому випадку”, – заявив Кірбі.