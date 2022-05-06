У Пентагоні спростували інформацію щодо того, що нібито США "навели" бійців ЗСУ на знищення російського ракетного крейсера "Москва".

Про це повідомляє CNN.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, вони не надавали Україні конкретної інформації щодо корабля, зокрема не повідомляли про його розташування. Ба більше, в американській службі навіть не знали про наміри українців потопити “Москву”.