Про це повідомляє CNN.
За словами речника Пентагону Джона Кірбі, вони не надавали Україні конкретної інформації щодо корабля, зокрема не повідомляли про його розташування. Ба більше, в американській службі навіть не знали про наміри українців потопити “Москву”.
“Українці мають власні розвідувальні можливості, що дозволяють відстежувати та брати на приціл російські кораблі, що вони і зробили в цьому випадку”, – заявив Кірбі.
- Нагадаємо, згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- Попри попередні заяви пропагандистів про те, що серед екіпажу потопленого ЗСУ крейсера “Москва” “потерь нет” – у Кремлі все ж частково їх визнали. А саме оголосили про 1 загиблого і 27 зниклих безвісти.