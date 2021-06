Про це повідомляє газета The New York Times, телеканал CNN і телеканал NBC News.

Більше 80 пожежно-рятувальних підрозділів Майамі-Дейд, включаючи Технічну рятувальну команду, прибули на місце події. Поліція Майамі і пожежна служба Майамі також надали допомогу в інциденті.

На кадрах з місця події видно, що більша частина будівлі перетворилася на купу уламків.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021