У передмісті Майамі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок. Під завалами шукають людей.

Про це повідомляє газета The New York Times, телеканал CNN і телеканал NBC News.

Більше 80 пожежно-рятувальних підрозділів Майамі-Дейд, включаючи Технічну рятувальну команду, прибули на місце події. Поліція Майамі і пожежна служба Майамі також надали допомогу в інциденті.

На кадрах з місця події видно, що більша частина будівлі перетворилася на купу уламків.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

У якийсь момент були помічені рятувальники, які витягнули хлопчика з-під завалів і поклали його на ноші.

12-поверхова будівля під назвою Champlain Towers South була побудована в 1981 році і нараховує понад 100 житлових квартир.

Невідомо, скільки людей знаходилося всередині будівлі у момент обвалення. Станом на 4:30 ранку за східним часом поліція не повідомляла про загиблих або поранених.

Будівля розташована навпроти піщаного пляжу в прибережному селищі з населенням близько 6000 чоловік.

Наразі поліція заблокувала прилеглі дороги, на випадок якщо буде подальше руйнування.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021