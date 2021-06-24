Про це повідомляє газета The New York Times, телеканал CNN і телеканал NBC News.

Більше 80 пожежно-рятувальних підрозділів Майамі-Дейд, включаючи Технічну рятувальну команду, прибули на місце події. Поліція Майамі і пожежна служба Майамі також надали допомогу в інциденті.

На кадрах з місця події видно, що більша частина будівлі перетворилася на купу уламків.

У якийсь момент були помічені рятувальники, які витягнули хлопчика з-під завалів і поклали його на ноші.

12-поверхова будівля під назвою Champlain Towers South була побудована в 1981 році і нараховує понад 100 житлових квартир.

Невідомо, скільки людей знаходилося всередині будівлі у момент обвалення. Станом на 4:30 ранку за східним часом поліція не повідомляла про загиблих або поранених.

Будівля розташована навпроти піщаного пляжу в прибережному селищі з населенням близько 6000 чоловік.

Наразі поліція заблокувала прилеглі дороги, на випадок якщо буде подальше руйнування.

  • Раніше у китайській провінції Шаньсі завалилася будівля, загинули 29 людей, ще 28 отримали серйозні травми.