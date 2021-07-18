Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами офіційних осіб, за останні 24 години стало відомо про 11 випадків обвалення будинків або стін в районі біля Мумбаї. В іншому районі близько півдюжини халуп, розташованих біля підніжжя пагорба, впали один на одного.

Прем’єрміністр Нарендра Моді висловив співчуття і оголосив про допомогу постраждалим.

Кілька районів міста були затоплені через проливні дощі, також було порушено рух приміських поїздів, що спричинило збитки для галузі.

Очікується, що в найближчі чотири дні в Мумбаї і на узбережжі промислового індійського штату Махараштра пройдуть сильні дощі.